Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко: За ширмой СOVID глобальные игроки хотят переделить мир

Пятница, 13 ноября 2020, 16:47
Фото president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса ширмой, за которой глобальные игроки пытаются переделить мир, и у них есть планы и на Беларусь.

Источник: интервью Лукашенко СМИ, фрагмент которого показали в выпуске новостей на канале "Беларусь 1"

Прямая речь: "Коронавирус – это лишь повод, ширма, прикрываясь которой глобальные игроки в очередной раз пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Беларусь. Парадоксально, но это весомый аргумент, который подтверждает, что Беларусь как государство состоялась – имеет политический вес и серьезный экономический потенциал".

Детали: Он также добавил, что митинги в Беларуси, которые начались после выборов президента, он расценивает как попытку "неконституционного переворота по лекалам цветных революций". Но по мнению Лукашенко, "на самом деле никакой революцией здесь не пахнет, потому что нет революционеров".

Предыстория:

  • В Беларуси с 9 августа проходят массовые акции протеста – люди не согласны с итогами президентских выборов.

Темы: ЛукашенкоБеларуськоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Госдуме РФ хотят заняться "деоккупацией братской Украины"

инфографикаКоронавирус: в Украине больше 10 тысяч нових заражений, 95 человек умерли

В воскресенье украинцы избирают мэров 4 областных центров. Список кандидатов

Полиция пришла в клуб Порошенко, который работал в карантин. Там говорят о "политическом заказе"

Зеленский обратился к мэрам, которые саботируют карантин выходного дня

видеоМіністр охорони здоров'я Степанов заразився коронавірусом

Все новости...
Лукашенко
Украина осуждает убийство белоруса Бондаренко в Минске
Следком Беларуси говорит, что погибший от побоев Бондаренко был пьян
Тихановская обратилась к режиму Лукашенко: Будете отвечать за террор
Последние новости
11:36
В Румынии во время пожара в больнице погибли тяжелобольные Covid-19
11:19
С начала года почти 3 тысячи человек погибли в Украине в результате ДТП
10:59
Страны АСЕАН подписали крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле
10:45
В Китае обнаружили коронавирус на мясе, привезенном из разных стран
10:30
На выборах президента Молдовы за рубежом - огромные очереди еще до открытия участков
10:13
В Госдуме РФ хотят заняться "деоккупацией братской Украины"
09:35
Тихановская договаривается с ЕС о расширении санкций против Лукашенко
08:57
В Италии и Великобритании за сутки – по полтысячи смертей от Covid-19
08:23
инфографикаКоронавирус: в Украине больше 10 тысяч нових заражений, 95 человек умерли
08:03
Война на востоке Украины: российско-оккупационные войска трижды нарушили перемирие
Все новости...