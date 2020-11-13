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Лукашенко: За ширмой СOVID глобальные игроки хотят переделить мир

Пятница, 13 ноября 2020, 15:47
Лукашенко: За ширмой СOVID глобальные игроки хотят переделить мир
Фото president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса ширмой, за которой глобальные игроки пытаются переделить мир, и у них есть планы и на Беларусь.

Источник: интервью Лукашенко СМИ, фрагмент которого показали в выпуске новостей на канале "Беларусь 1"

Прямая речь: "Коронавирус – это лишь повод, ширма, прикрываясь которой глобальные игроки в очередной раз пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Беларусь. Парадоксально, но это весомый аргумент, который подтверждает, что Беларусь как государство состоялась – имеет политический вес и серьезный экономический потенциал".

Детали: Он также добавил, что митинги в Беларуси, которые начались после выборов президента, он расценивает как попытку "неконституционного переворота по лекалам цветных революций". Но по мнению Лукашенко, "на самом деле никакой революцией здесь не пахнет, потому что нет революционеров".

Предыстория:

  • В Беларуси с 9 августа проходят массовые акции протеста – люди не согласны с итогами президентских выборов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларуськоронавирус
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