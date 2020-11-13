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Тихановська оголосила "Народний трибунал" та амністію силовикам за захоплення Лукашенка

П'ятниця, 13 листопада 2020, 18:11

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська оголошує "Народний трибунал" і амністію за захоплення Олександра Лукашенка і членів його терористичного угрупування

Джерело: Тихановська у своєму Telegram-каналі

Пряма мова Тихановської: "Наша країна остаточно перетворилася в місце злочину. Я заявляю, що Олександр Лукашенка і його поплічники - терористична організація, яка повинна відповісти за свої злочини.

Я, Світлана Тихановська, разом з Народним антикризовим управлінням оголошую "Народний трибунал" і амністію за захоплення Лукашенка і членів його терористичного угрупування. Якщо державна судова система не працює, ми впораємося без неї".

Деталі: Тихановська анонсувала процес "Народного звинувачення" за всіма зібраними матеріалами щодо злочинів режиму Лукашенка. Кожен білорус онлайн голосуватиме за звинувачення підозрюваних. Опозиціонерка пояснила, що вони не будуть виносити вироки до чесного суду, але ті, за яких проголосують білоруси - "першими будуть притягнуті до відповідальності".

Окремо для силовиків запускають програму "Рапорт", яка конфіденційно дасть можливість надсилати відео чи інші докази злочинних наказів режиму. Кожен, хто це зробить, під гарантію Тихановської може розраховувати на амністію або пом'якшення кримінальної відповідальності.

Після цього процесу Тихановська запланувала на 20 грудня "наймасовіший марш" з заявою "Народного звинувачення".

Нагадаємо: 13 листопада Тихановська анонсувала перехід до партизанської форми протестів у Білорусі

Українська правда
Теми: БілорусьТихановськаЛукашенко


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