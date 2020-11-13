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Тихановская объявила "Народный трибунал" и амнистию силовикам за захват Лукашенко

Пятница, 13 ноября 2020, 17:11
Тихановская объявила Народный трибунал и амнистию силовикам за захват Лукашенко

Белорусская оппозиционер Светлана Тихановская объявляет "Народный трибунал" и амнистию за захват Александра Лукашенко и членов его террористической группировки

Источник: Тихановская в своем Telegram-канале

Прямая речь Тихановской: "Наша страна окончательно превратилась в место преступления. Я заявляю, что Александр Лукашенко и его пособники – террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления.

Я, Светлана Тихановская, вместе с Народным антикризисным управлением объявляю "Народный трибунал" и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее".

Детали: Также Тихановская анонсировала процесс "Народного обвинения" по всем собранным материалам по преступлениям режима Лукашенко. Каждый беларус онлайн будет голосовать за обвинение подозреваемых. Оппозиционер объяснила, что они не будут выносить приговоры до честного суда, но те, за которых проголосуют беларусы -  "первыми будут привлечены к ответственности".

Отдельно для силовиков запускают программу "Рапорт", которая конфиденциально даст возможность предоставить видео или другие доказательства преступных приказов режима. Каждый, кто это сделает, под гарантию Тихановской может рассчитывать на амнистию либо смягчение уголовной ответственности.

После этого процесса Тихановская запланировала на 20 декабря "самый массовый марш" з заявлением "Народного обвинения".

Напомним: 13 ноября Тихановская заявила, что белорусы не откажутся от борьбы с режимом Александра Лукашенко, но, по ее словам, протесты могут приобрести другую форму.

Украинская правда
Темы: БеларусьТихановскаяЛукашенко
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