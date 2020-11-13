У суді по MH17 сталася сутичка між адвокаткою росіянина Пулатова і потерпілою

У Нідерландах у будівлі суду у справі про катастрофу MH17 сталася сутичка між адвокатом підозрюваного росіянина Олега Пулатова та родичкою одного із загиблих пасажирів.

Про це заявив другий адвокат Будевейн ван Ейк, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Leeuwarder Courant.

Ван Ейк заявив, що під час короткої перерви у сьогоднішньому судовому засіданні між його колегою Сабіною тен Дуссхате та родичкою однією з жертв сталася сутичка в жіночому туалеті.

Адвокат стверджує, що це стало наслідком "надмірно образливих" виразів, які використовують прокурори.

Тен Дуссхате не з'явилася на судовому засіданні після інциденту, оскільки їй потрібен був час, щоб оговтатися.

Суддя заявив, що ніщо не може виправдати неправомірне поводження з адвокатами.

Як відомо, на початку листопада під час трьох днів слухань виступали адвокати Пулатова, які показали відеозапис записаних із ним свідчень.

Захист Пулатова вимагає заново допитати експертів та свідків у справі MH17, а також заново дослідити усі докази. 25 листопада суд вирішить, які запити приймати, а які відхилити.

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що Нідерланди подадуть позов проти Росії до ЄСПЛ через її роль у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Цим кроком уряд Нідерландів хоче підтримати окремі скарги родичів загиблих, які вже звернулися до ЄСПЛ.

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