В суде по MH17 произошла стычка между адвокатом россиянина Пулатова и потерпевшей

В Нидерландах в здании суда по делу о катастрофе MH17 произошла стычка между адвокатом подозреваемого россиянина Олега Пулатова и родственницей одного из погибших пассажиров.

Об этом заявил второй адвокат Будевейн ван Эйк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Leeuwarder Courant.

Ван Эйк заявил, что во время короткого перерыва в сегодняшнем судебном заседании между его коллегой Сабиной тен Дуссхате и родственниками одной из жертв произошла стычка в женском туалете.

Адвокат утверждает, что это стало следствием "чрезмерно оскорбительных" выражений, которые используют прокуроры.

Тен Дуссхате не появилась на судебном заседании после инцидента, поскольку ей нужно было время, чтобы оправиться.

Судья заявил, что ничто не может оправдать неправомерное обращение с адвокатами.

Как известно, в начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты Пулатова, которые показали видеозапись записанных с ним свидетельств.

Защита Пулатова требует заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства. 25 ноября суд решит, какие запросы принимать, а какие отклонить.

Напомним, 10 июля стало известно, что Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за ее роли в сбивании самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Этим шагом правительство Нидерландов хочет поддержать отдельные жалобы родственников погибших, которые уже обратились в ЕСПЧ.

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