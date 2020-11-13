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Україна може отримати вакцину від COVID вже в другому кварталі 2021 року – ВООЗ

П'ятниця, 13 листопада 2020, 17:25
Україна може отримати вакцину від COVID вже в другому кварталі 2021 року – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує, що Україна зможе отримати першу партію успішно випробуваної та зареєстрованої вакцини від COVID-19 у другому кварталі 2021 року.

Джерело: голова Офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, чиї слова передає DW

Деталі: За його словами, Україна отримає вакцину проти COVID-19 в рамках Фонду глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX), який був створений Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та кількома урядами. "Як ми знаємо, уряд України вже висловив зацікавленість бути частиною механізму COVAX і наразі працює над національними документами, щоб задовольнити всі вимоги (...). Україна також зараз вирішує питання щодо визначення груп ризику, які слід вакцинувати першими", - повідомив Хабіхт.

Він не уточнив, чи йдеться про майбутню вакцину від коронавірусу, яку розробила і випробовує німецька компанія BioNTech разом з американською Pfizer, чи про якусь іншу. Натомість він зазначив, що кожна країна отримуватиме майбутню вакцину у кількості, що дорівнює 20 відсотків від кількості населення. У ВООЗ це називають "справедливим розподілом", аби дотримуватися принципу рівності на першому етапі кампанії з щеплення від COVID-19. "Транш, що покриває 20 відсотків населення країни, швидше за все, буде розподілений серед дорослих з високим ризиком, як, наприклад, літні люди та особи, які страждають на захворювання", - відзначив голова Офісу ВООЗ в Україні.

За його словами, Україна може розраховувати на виділення до 8,34 мільйонів доз вакцини до кінця 2021 року, що становить 20 відсотків від наявного в країні населення, відповідно до даних Державної служби статистики України. "Вакцина постачатиметься траншами.  І перший транш буде у кількості, що дорівнює три відсотки населення, а це близько 1,25 мільйона доз. Вони, за попередніми припущеннями, можуть бути доступними країні у другому кварталі наступного року", - сказав Ярно Хабіхт.

Він зауважує, що Україна має право отримувати вакцини, що повністю буде оплачена або частково профінансована донорами за допомогою окремого механізму, який є частиною механізму COVAX.

Хабіхт підкреслює, що остаточні умови та повний пакет підтримки будуть доступні пізніше, після затвердження радою GAVI. "Україні потрібно буде офіційно подати заявку на цю підтримку відповідно до уніфікованих умов та процедур, які будуть затверджені для всіх 92 країн з низьким та середнім рівнем доходу", - підсумував представник ВООЗ.

Що було раніше: Компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють майбутньою вакцину від коронавірусу, 9 листопада заявили про ефективність вакцини у 90% випадків за попередніми результатами досліджень. Загалом у дослідженнях беруть участь близько 44 тисяч осіб.

Pfizer та BioNTech - одні з низки розробників майбутньої вакцини коронавірусу. Єврокомісія вже попередньо законтрактувала у них 200 млн доз для країн ЄС. Також компанії мають контракт із США, Британією, Канадою та Японією.  

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"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусУкраїнамедицина
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