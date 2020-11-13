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Украина может получить вакцину от COVID уже во втором квартале 2021 – ВОЗ

Пятница, 13 ноября 2020, 17:25
Украина может получить вакцину от COVID уже во втором квартале 2021 – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19 во втором квартале 2021 года.

Источник: глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, чьи слова передает DW

Детали: По его словам, Украина получит вакцину против COVID-19 в рамках Фонда глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX), который был создан Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и несколькими правительствами. "Как мы знаем, правительство Украины уже выразило заинтересованность быть частью механизма COVAX и сейчас работает над национальными документами, чтобы удовлетворить все требования... Украина также сейчас решает вопрос об определении групп риска, которых следует вакцинировать первыми", - сообщил Хабихт.

Он не уточнил, идет ли речь о будущей вакцине от коронавируса, которую разработала и испытывает немецкая компания BioNTech вместе с американской Pfizer, или о какой-то другой. Вместо этого он отметил, что каждая страна будет получать будущую вакцину в количестве, равном 20% от численности населения. В ВОЗ это называют "справедливым распределением", чтобы придерживаться принципа равенства на первом этапе кампании вакцинации от COVID-19. "Транш, который покрывает 20% населения страны, скорее всего, будет распределен среди взрослых с высоким риском, как, например, пожилых людей и лиц, страдающих заболеваниями", - отметил глава офиса ВОЗ в Украине.

По его словам, Украина может рассчитывать на выделение до 8,34 млн доз вакцины до конца 2021 года, что составит 20% от имеющегося в стране населения, согласно данным Государственной службы статистики Украины. "Вакцина будет поставляться траншами. И первый транш будет в количестве, равном 3% населения, а это около 1,25 миллиона доз. Они, по предварительным предположениям, могут быть доступны в стране во втором квартале следующего года", - сказал Хабихт.

Он отмечает, что Украина имеет право получать вакцины, которые будут полностью оплачены или частично профинансированы донорами с помощью отдельного механизма, который является частью механизма COVAX.

Хабихт подчеркивает, что окончательные условия и полный пакет поддержки будут доступны после утверждения советом GAVI. "Украине нужно будет официально подать заявку на эту поддержку в соответствии с унифицированными условиями и процедурами, которые будут утверждены для всех 92 стран с низким и средним уровнем дохода", - подытожил представитель ВОЗ.

Что было раньше: Компании BioNTech и Pfizer, которые совместно разрабатывают будущую вакцину от коронавируса, 9 ноября заявили об эффективности вакцины в 90% случаев по предварительным результатам исследований. Всего в исследованиях принимают участие около 44 тысяч человек.

Pfizer и BioNTech - одни из ряда разработчиков будущей вакцины от коронавируса. Еврокомиссия уже предварительно законтрактовала у них 200 млн доз для стран ЕС. Также компании имеют контракт с США, Британией, Канадой и Японией.

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Темы: вакцинациякоронавирусУкраинамедицина
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