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В Італії - вперше понад 40 тисяч заражень, ще два регіони стають "червоними"

П'ятниця, 13 листопада 2020, 19:53

В Італії вперше з початку епідемії добовий приріст заражень коронавірусом перевищив 40 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

За останні 24 години хворобу підтвердили у 40 902 осіб. Це найбільший показник з початку епідемії. Перед цим рекордним був показник 7 листопада - 39 811 нових випадків за добу.

Відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених складає 16%. 

Найбільше нових заражень припадає на Ломбардію (понад 10 тисяч), П’ємонт (понад 5 тисяч) та Кампанію (близько 4 тисяч).

Померли за останню добу 550 хворих - менше, ніж 636 напередодні. Востаннє такі показники реєстрували у квітні. 

Госпіталізували ще 1041 хворих, а кількість хворих у реанімації зросла на 60. Загалом у лікарнях перебувають 30914 хворих на коронавірус, з них 3230 - у відділеннях інтенсивної терапії. 

Одужали за минулу добу 11 480 хворих. 

Через погіршення ситуації ще два регіони Італії, Кампанія і Тоскана, перейдуть до "червоної" зони з найсуворішим карантином. 

Напередодні Італія перетнула позначку в 1 млн заражень з початку епідемії. З понад 1,1 млн хворих, померли - 44 139 пацієнтів, хворі на цей час - понад 663 тисячі, одужали - 399 238.

Нагадаємо, з 5 листопада до 3 грудня Італія запровадила комендантську годину та ще низку обмежень на всій території країни. Суворість карантину відрізняється залежно від зони ризику, до якої віднесли регіон. 

У "помаранчевих" зонах обмежується в’їзд-виїзд з регіону - окрім випадків, коли для цього є нагальна необхідність, так само обмежується виїзд зі своїх муніципалітетів. Ресторани можуть працювати тільки на доставку або продавати страви з собою. 

У "червоній зоні", на додачу до цього, закриті непродуктові магазини (крім аптек і кіосків преси), призупиняються усі спортивні події. 

На відміну від весни, навіть у регіонах найбільшого ризику не закрили перукарні, дитсадки та початкові школи. 

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