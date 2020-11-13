В Италии – впервые более 40 тысяч заражений, еще два региона становятся "красными"

В Италии впервые с начала эпидемии суточный прирост заражений коронавируса превысил 40 тысяч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

За последние 24 часа болезнь подтвердили у 40 902 человек. Это самый большой показатель с начала эпидемии. Перед этим рекордным был показатель 7 ноября - 39 811 новых случаев за сутки.

Процент положительных тестов среди всех сделанных составляет 16%.

Больше всего новых заражений приходится на Ломбардию (более 10 тысяч), Пьемонт (более 5 тысяч) и Кампанию (около 4 тысяч).

Умерли за последние сутки 550 больных - меньше, чем 636 накануне. Последний раз такие показатели регистрировали в апреле.

Госпитализировали еще 1041 больных, а количество больных в реанимации выросло на 60 Всего в больницах находятся 30 914 больных коронавирусом, из них 3230 - в отделениях интенсивной терапии.

Выздоровели за прошедшие сутки 11480 больных.

Из-за ухудшения ситуации еще два региона Италии - Кампания и Тоскана - перейдут в "красную" зону с самым строгим карантином.

Накануне Италия пересекла отметку в 1 млн заражений с начала эпидемии. Из более 1,1 млн заболевших, умерли - 44 139 пациентов, больные в настоящее время - более 663 тысяч, выздоровели - 399 238.

Напомним, с 5 ноября по 3 декабря Италия ввела комендантский час и еще ряд ограничений на всей территории страны. Суровость карантина отличается в зависимости от зоны риска, к которой отнесли регион.

В "оранжевых" зонах ограничивается въезд-выезд из региона - кроме случаев, когда для этого есть насущная необходимость, так же ограничивается выезд из своих муниципалитетов. Рестораны могут работать только на доставку или продавать блюда с собой.

В "красной зоне", в дополнение к этому, закрыты непродуктовые магазины (кроме аптек и киосков прессы), приостанавливаются все спортивные события.

В отличие от весны, даже в регионах наибольшего риска не закрыли парикмахерские, детсады и начальные школы.