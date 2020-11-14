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Поліція затримала двох кримінальних авторитетів на Рівненщині

Субота, 14 листопада 2020, 04:09

Поліція затримала двох авторитетів, один до смерті закатував чоловіка у Запорізькій області, інший – влаштував розбійний напад на Рівненщині.

Джерело: Нацполіція  

Деталі: Зазначається, що на початку жовтня до поліції Запорізької області звернулася жінка та повідомила, що невідомий вдерся до квартири, та, погрожуючи зброєю, змусив її чоловіка піти з ним. Після того додому чоловік більше не повернувся.

Невдовзі поліція встановила організатора та учасника викрадення. Організатор, 55-річний кримінальний "авторитет", хотів отримати кошти від 40-річного чоловіка. У цьому йому допомагав 30-річний мешканець Запоріжжя, який і вдерся до квартири. 

Відомо, що зловмисники катували чоловіка на березі річки. Від отриманих травм останній помер. Його тіло вивезли в лісопосадку, де ретельно заховали. 

Наразі затриманому співучаснику повідомлено про підозру у викраденні людини та порушенні недоторканності житла. Організатора оголошено в розшук заочно. 

 

Ще один затриманий, 26-річний "авторитет" з Рівненщини, перебував у розшуку за розбійний напад. Він разом із спільниками напав на місцевих мешканців, відібрав гроші та особисті речі. 

Затримані чоловіки переховувались на базі відпочинку Рівненській області. 

Українська правда
Теми: поліціякримінал
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