Поліція затримала двох кримінальних авторитетів на Рівненщині

Поліція затримала двох авторитетів, один до смерті закатував чоловіка у Запорізькій області, інший – влаштував розбійний напад на Рівненщині.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Зазначається, що на початку жовтня до поліції Запорізької області звернулася жінка та повідомила, що невідомий вдерся до квартири, та, погрожуючи зброєю, змусив її чоловіка піти з ним. Після того додому чоловік більше не повернувся.

Невдовзі поліція встановила організатора та учасника викрадення. Організатор, 55-річний кримінальний "авторитет", хотів отримати кошти від 40-річного чоловіка. У цьому йому допомагав 30-річний мешканець Запоріжжя, який і вдерся до квартири.

Відомо, що зловмисники катували чоловіка на березі річки. Від отриманих травм останній помер. Його тіло вивезли в лісопосадку, де ретельно заховали.

Наразі затриманому співучаснику повідомлено про підозру у викраденні людини та порушенні недоторканності житла. Організатора оголошено в розшук заочно.

Ще один затриманий, 26-річний "авторитет" з Рівненщини, перебував у розшуку за розбійний напад. Він разом із спільниками напав на місцевих мешканців, відібрав гроші та особисті речі.

Затримані чоловіки переховувались на базі відпочинку Рівненській області.