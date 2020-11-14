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Полиция задержала двух криминальных авторитетов на Ровенщине

Суббота, 14 ноября 2020, 04:09

Полиция задержала двух авторитетов, один до смерти замучил мужчину в Запорожской области, другой – устроил разбойное нападение на Ровенщине.

Источник: Нацполиция

Детали: Отмечается, что в начале октября в полицию Запорожской области обратилась женщина и сообщила, что неизвестный ворвался в квартиру, и, угрожая оружием, заставил ее мужа пойти с ним. После того домой муж больше не вернулся.

Вскоре полиция установила организатора и участника похищения. Организатор, 55-летний криминальный авторитет, хотел получить деньги от 40-летнего мужчины. В этом ему помогал 30-летний житель Запорожья, который и ворвался в квартиру.

Известно, что злоумышленники пытали мужчину на берегу реки. От полученных травм последний скончался. Его тело вывезли в лесопосадку, где тщательно спрятали.

Сейчас задержанному соучастнику сообщено о подозрении в похищении человека и нарушении неприкосновенности жилища. Организатора объявлен в розыск заочно.

 

Еще один задержанный, 26-летний авторитет из Ровенщине, находился в розыске за разбойное нападение. Он вместе с сообщниками напал на местных жителей, отобрал деньги и личные вещи.

Задержанные мужчины скрывались на базе отдыха Ровенской области.

Украинская правда

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Темы: полициякриминал
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