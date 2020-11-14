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Помер Армен Джигарханян

Субота, 14 листопада 2020, 08:35
Фото: Коммерсантъ

Народний артист СРСР, актор театру і кіно Армен Джигарханян помер на 86-му році життя.

Джерело: друг артиста Артур Согомонян у коментарі "Інтерфаксу"

Пряма мова: "На жаль, Армен Борисович помер. Серце зупинилося о шостій ранку".

Деталі: За його словами, причиною смерті стали вік і хвороби артиста.

Що передувало: У квітні 2018 року Джигарханян був госпіталізований в одну з московських клінік з інфарктом, перебував у комі. Потім він відновився і повернувся до репетицій у театрі. Потім було ще кілька госпіталізацій, лікарі підозрювали гіпертонічний криз і невралгію, але серйозних захворювань не виявляли. Пізніше він неодноразово проходив планові обстеження в лікарнях.

Довідка: Армен Джигарханян народився 3 жовтня 1935 року. З 1996 року був президентом і художнім керівником Московського драматичного театру. Відомий за ролями в таких фільмах як "Здрастуй, це я!", "Нові пригоди невловимих", "Собака на сіні", "Здрастуйте, я ваша тітка", "Місце зустрічі змінити не можна", "Тегеран-43", "Місто Зеро", "Паспорт", "Царевбивця".



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