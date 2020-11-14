Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Умер Армен Джигарханян

Суббота, 14 ноября 2020, 08:35
Фото: Коммерсантъ

Народный артист СССР, актер театра и кино Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни.

Источник: друг артиста Артур Согомонян в комментарии "Интерфаксу"

Прямая речь: "К сожалению, Армен Борисович скончался. Сердце остановилось в шесть утра".

Детали: По его словам, причиной смерти стали возраст и болезни артиста.

Что предшествовало: В апреле 2018 года Джигарханян был госпитализирован в одну из московских клиник с инфарктом, находился в коме. После он восстановился и вернулся к репетициям в театре. Затем последовало еще несколько госпитализаций, врачи подозревали гипертонический криз и невралгию, но серьезных заболеваний не выявляли. После он неоднократно проходил плановые обследования в больницах.

Справка: Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Известен по ролям в таких фильмах как "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца".



powered by lun.ua
Главное сегодня

В Госдуме РФ хотят заняться "деоккупацией братской Украины"

инфографикаКоронавирус: в Украине больше 10 тысяч нових заражений, 95 человек умерли

В воскресенье украинцы избирают мэров 4 областных центров. Список кандидатов

Полиция пришла в клуб Порошенко, который работал в карантин. Там говорят о "политическом заказе"

Зеленский обратился к мэрам, которые саботируют карантин выходного дня

видеоМіністр охорони здоров'я Степанов заразився коронавірусом

Все новости...
Последние новости
11:36
В Румынии во время пожара в больнице погибли тяжелобольные Covid-19
11:19
С начала года почти 3 тысячи человек погибли в Украине в результате ДТП
10:59
Страны АСЕАН подписали крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле
10:45
В Китае обнаружили коронавирус на мясе, привезенном из разных стран
10:30
На выборах президента Молдовы за рубежом - огромные очереди еще до открытия участков
10:13
В Госдуме РФ хотят заняться "деоккупацией братской Украины"
09:35
Тихановская договаривается с ЕС о расширении санкций против Лукашенко
08:57
В Италии и Великобритании за сутки – по полтысячи смертей от Covid-19
08:23
инфографикаКоронавирус: в Украине больше 10 тысяч нових заражений, 95 человек умерли
08:03
Война на востоке Украины: российско-оккупационные войска трижды нарушили перемирие
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!