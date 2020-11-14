Умер Армен Джигарханян

Народный артист СССР, актер театра и кино Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни.

Источник: друг артиста Артур Согомонян в комментарии "Интерфаксу"

Прямая речь: "К сожалению, Армен Борисович скончался. Сердце остановилось в шесть утра".

Детали: По его словам, причиной смерти стали возраст и болезни артиста.

Что предшествовало: В апреле 2018 года Джигарханян был госпитализирован в одну из московских клиник с инфарктом, находился в коме. После он восстановился и вернулся к репетициям в театре. Затем последовало еще несколько госпитализаций, врачи подозревали гипертонический криз и невралгию, но серьезных заболеваний не выявляли. После он неоднократно проходил плановые обследования в больницах.

Справка: Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Известен по ролям в таких фильмах как "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца".