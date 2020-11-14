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Поліція припинила концерт "Бумбоксу" через порушення карантину

Субота, 14 листопада 2020, 09:05
фото Насті Абрамець

У Львові поліцейські припинили концерт гурту "Бумбокс", який 13 листопада відбувався у нічному клубі Malevich, через порушення карантину.

Джерело: поліція Львівської області, Zaxid.net, Настя Абрамець

 

Дослівно поліція: "Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили повідомлення про те, що в одному з львівських нічних клубів відбувається концерт з порушенням протиепідемічних заходів.

Як встановили співробітники Галицького відділу поліції, організатори концерту не забезпечили дотримання необхідної дистанції між глядачами, окремі з яких також не використовували засобів індивідуального захисту (перебували у закладі без масок).

Виявивши правопорушення, поліцейські негайно припинили концерт.

 

На організатора складено адмінпротокол за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує покарання – штраф від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Деталі: Як пише Zaxid.net, йдеться про концерт гурту "Бумбокс", який відбувався в нічному клубі Malevich, що на просп. Чорновола, 2. На концерті одночасно перебували кілька сотень відвідувачів.

 
Фото Насті Абрамець

Як повідомляє місцева журналістка Настя Абрамець, яка була присутня на концерті, у масках були лише близько 10 відсотків відвідувачів. Вона також опублікувала переписку з представниками клубу, які запевняли, що всіх карантинних норм буде дотримано.

Українська правда
Теми: Львівполіціякарантинмузика


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