Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція припинила концерт "Бумбоксу" через порушення карантину

Субота, 14 листопада 2020, 08:05
Поліція припинила концерт Бумбоксу через порушення карантину
фото Насті Абрамець

У Львові поліцейські припинили концерт гурту "Бумбокс", який 13 листопада відбувався у нічному клубі Malevich, через порушення карантину.

Джерело: поліція Львівської області, Zaxid.net, Настя Абрамець

 

Дослівно поліція: "Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили повідомлення про те, що в одному з львівських нічних клубів відбувається концерт з порушенням протиепідемічних заходів.

Як встановили співробітники Галицького відділу поліції, організатори концерту не забезпечили дотримання необхідної дистанції між глядачами, окремі з яких також не використовували засобів індивідуального захисту (перебували у закладі без масок).

Виявивши правопорушення, поліцейські негайно припинили концерт.

 

На організатора складено адмінпротокол за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує покарання – штраф від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Деталі: Як пише Zaxid.net, йдеться про концерт гурту "Бумбокс", який відбувався в нічному клубі Malevich, що на просп. Чорновола, 2. На концерті одночасно перебували кілька сотень відвідувачів.

 
Фото Насті Абрамець

Як повідомляє місцева журналістка Настя Абрамець, яка була присутня на концерті, у масках були лише близько 10 відсотків відвідувачів. Вона також опублікувала переписку з представниками клубу, які запевняли, що всіх карантинних норм буде дотримано.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Львівполіціякарантинмузика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Львів
Ракетний удар РФ по Львову: загиблих уже семеро, врятували сімох, 14 людей у лікарні
Ракетний удар по Львову: з-під завалів дістали тіло п'ятої жертви
4 загиблих, 40 поранених, знищені 50 авто і пошкоджені 30 будинків − наслідки удару по Львову
Останні новини
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
Усі новини...
Реклама: