Полиция прекратила концерт "Бумбокса" из-за несоблюдения карантина
Во Львове полицейские прекратили концерт группы "Бумбокс", который 13 ноября проходил в ночном клубе Malevich, за нарушение карантина.
Источник: полиция Львовской области, Zaxid.net, Настя Абрамец
Дословно полиция: "Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили сообщение о том, что в одном из львовских ночных клубов проходит концерт с нарушением противоэпидемических мер.
Как установили сотрудники Галицкого отдела полиции, организаторы концерта не обеспечили соблюдение необходимой дистанции между зрителями, некоторые из которых также не использовали средств индивидуальной защиты (находились в заведении без масок).
Обнаружив правонарушения, полицейские немедленно прекратили концерт.
На организатора составлен админпротокол по ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит наказание – штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан".
Детали: Как пишет Zaxid.net, речь идет о концерте группы "Бумбокс", который проходил в ночном клубе Malevich, что на ул. Черновола, 2. На концерте одновременно находились несколько сотен посетителей.
Как сообщает местная журналистка Настя Абрамец, которая присутствовала на концерте, в масках были лишь около 10 процентов посетителей. Она также опубликовала переписку с представителями клуба, которые уверяли, что все карантинные нормы будут соблюдены.