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Полиция прекратила концерт "Бумбокса" из-за несоблюдения карантина

Суббота, 14 ноября 2020, 09:05
фото Насти Абрамец

Во Львове полицейские прекратили концерт группы "Бумбокс", который 13 ноября проходил в ночном клубе Malevich, за нарушение карантина.

Источник: полиция Львовской области, Zaxid.net, Настя Абрамец

 

Дословно полиция: "Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили сообщение о том, что в одном из львовских ночных клубов проходит концерт с нарушением противоэпидемических мер.

Как установили сотрудники Галицкого отдела полиции, организаторы концерта не обеспечили соблюдение необходимой дистанции между зрителями, некоторые из которых также не использовали средств индивидуальной защиты (находились в заведении без масок).

Обнаружив правонарушения, полицейские немедленно прекратили концерт.

 

На организатора составлен админпротокол по ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит наказание – штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан".

Детали: Как пишет Zaxid.net, речь идет о концерте группы "Бумбокс", который проходил в ночном клубе Malevich, что на ул. Черновола, 2. На концерте одновременно находились несколько сотен посетителей.

 
фото Насти Абрамец

Как сообщает местная журналистка Настя Абрамец, которая присутствовала на концерте, в масках были лишь около 10 процентов посетителей. Она также опубликовала переписку с представителями клуба, которые уверяли, что все карантинные нормы будут соблюдены.

Украинская правда
Темы: Львовполициякарантинмузыка


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