У неділю у східних областях сніг, у Києві – дощ

На Сході України у неділю вдень прогнозують сніг, у деяких інших областях, в тому числі Київській – дощ.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: У Харківській, Донецькій та Луганській областях у неділю прогнозують сніг та мокрий сніг. Температура вночі до -3, вдень від 0 до +3 градусів.

У центральних та північних областях очікується вдень дощ, вночі подекуди – дощ із мокрим снігом. Температура повітря вдень +4+6 градусів.

На Заході України хмарно, але без опадів. Температура повітря вдень – до 10 тепла.

У південних областях хмарно, без опадів. Температура вдень +5+8 градусів.

У Києві 15 листопада вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Температура повітря вночі +1+3 градуси, вдень +4+6 тепла.