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В воскресенье в восточных областях снег, в Киеве – дождь

Суббота, 14 ноября 2020, 12:15
В воскресенье в восточных областях снег, в Киеве – дождь

На востоке Украины в воскресенье днем ​​прогнозируют снег, в других областях, в том числе Киевской – дождь.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В Харьковской, Донецкой и Луганской областях в воскресенье прогнозируют снег и мокрый снег. Температура ночью до -3, днем ​​от 0 до +3 градусов.

В центральных и северных областях ожидается днем ​​дождь, ночью местами – дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днем ​​+4+6 градусов.

На Западе Украины облачно, но без осадков. Температура воздуха днем ​​– до 10 тепла.

В южных областях облачно, без осадков. Температура днем +​​5+8 градусов.

 

В Киеве 15 ноября ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1+3 градуса, днем ​​+4+6 тепла.

Украинская правда

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Темы: погода
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