В воскресенье в восточных областях снег, в Киеве – дождь
Суббота, 14 ноября 2020, 12:15
На востоке Украины в воскресенье днем прогнозируют снег, в других областях, в том числе Киевской – дождь.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: В Харьковской, Донецкой и Луганской областях в воскресенье прогнозируют снег и мокрый снег. Температура ночью до -3, днем от 0 до +3 градусов.
В центральных и северных областях ожидается днем дождь, ночью местами – дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днем +4+6 градусов.
На Западе Украины облачно, но без осадков. Температура воздуха днем – до 10 тепла.
В южных областях облачно, без осадков. Температура днем +5+8 градусов.
В Киеве 15 ноября ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1+3 градуса, днем +4+6 тепла.
Украинская правда