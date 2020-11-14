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Cуди відхилили низку позовів Трампа щодо голосування в Пенсільванії, Аризоні та Мічигані

Субота, 14 листопада 2020, 14:30

Суди відхилили низку позовів кампанії Дональда Трампа, який прагне переобратися президентом США на другий термін, щодо нібито проблем із голосуванням у декількох штатах. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Washington Post.

У Пенсильванії відхилили шість окремих позовів, що стосувалися близько 9 тисяч бюлетенів, надісланих поштою у Філадельфії та Монтгомері. Зокрема, у випадку близько 600 бюлетенів з Монтгомері суддя вказав, що виборці нічого не порушили, не вказавши на конверті зворотню адресу, тому що в інструкції цього не вимагалося.  

Щодо п’яти інших випадків суддя, відхиляючи позови, зазначив, що кампанія "не стверджувала, що сталися випадки шахрайства, що є докази шахрайства чи що ці бюлетені заповнювалися не тими виборцями, на чиє ім’я вони були видані".

У Мічигані суддя відхилив скарги двох спостерігачів від республіканців, які вимагали відкласти оголошення результатів у Детройті, зазначивши, що він не побачив переконливих доказів фальсифікацій, а свідчення про нібито неналежні дії працівників дільниці не викликають довіри. 

Суддя також наголосив, що вимога "зовнішнього аудиту" виборів у штаті може відтермінувати оголошення результатів настільки, що вони не будуть відомі до дня, коли вже має голосувати Колегія виборників, а ще задоволення цієї вимоги "підірвало би довіру до виборчої системи". У Мічигані Байден випереджає Трампа на близько 148 тисяч голосів. 

В Аризоні суддя відхилив позов кампанії Трампа після того, коли юристи позивача визнали, що цей позов принципово не вплине на результати президентських виборів. У цьому штаті Байден випередив Трампа на 11 тисяч голосів. 

На додачу, 13 листопада декілька юридичних фірм, як Snell & Wilmer та Porter Wright Morris & Arthur, передумали супроводжувати позови кампанії Трампа.

У той же час, у Джорджії сьогодні починають перерахунок вручну усіх 5 мільйонів бюлетенів. Держсекретар штату Бред Раффенспергер каже, що він не очікує суттєвої зміни результату після перерахунку. У Джорджії Байден випередив Трампа на 14 тисяч голосів.

Читайте також: "Мертві душі" проти Байдена: як Трамп планує зупинити обрання нового президента США. 

Теми: СШАвибори


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