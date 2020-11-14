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Cуды отклонили ряд исков Трампа по голосованию в Пенсильвании, Аризоне и Мичигане

Суббота, 14 ноября 2020, 14:30

Суды отклонили ряд исков кампании Дональда Трампа, который стремится переизбраться президентом США на второй срок, поданных из-за якобы проблем с голосованием в нескольких штатах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post.

В Пенсильвании отклонили шесть отдельных исков, касающихся около 9000 бюллетеней, присланных по почте в Филадельфии и Монтгомери. В частности, в случае около 600 бюллетеней с Монтгомери судья указал, что избиратели ничего не нарушили, не указав на конверте обратный адрес, так как в инструкции этого не требовалось.

В пяти других случаях судья, отклоняя иски, отметил, что кампания "не утверждала, что произошли случаи мошенничества, есть доказательства мошенничества ли эти бюллетени заполнялись не теми избирателями, на чье имя они были выданы".

В Мичигане судья отклонил жалобы двух наблюдателей от республиканцев, которые требовали отложить объявление результатов в Детройте, отметив, что он не увидел убедительных доказательств фальсификаций, а показания о якобы ненадлежащих действиях сотрудников участка не вызывают доверия.

Судья также отметил, что требование "внешнего аудита" выборов в штате может отсрочить объявление результатов настолько, что они не будут известны до того дня, когда должна голосовать Коллегия выборщиков, а еще удовлетворения этого требования "подорвало бы доверие к избирательной системе". В Мичигане Байден опережает Трампа на около 148 000 голосов.

В Аризоне судья отклонил иск кампании Трампа после того, как юристы истца признали, что этот иск принципиально не повлияет на результаты президентских выборов. В этом штате Байден опередил Трампа на 11 000 голосов.

В дополнение, 13 ноября несколько юридических фирм, как Snell & Wilmer и Porter Wright Morris & Arthur, передумали сопровождать иски кампании Трампа.

В то же время, в Джорджии сегодня начинают пересчет вручную всех 5 миллионов бюллетеней. Госсекретарь штата Брэд Раффенспергер говорит, что он не ожидает существенного изменения результата после пересчета. В Джорджии Байден опередил Трампа на 14 000 голосов.

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Темы: СШАвиборы


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