У Польщі вперше з початку епідемії - більше 500 померлих за добу

У Польщі вперше за час епідемії за добу померли більше 500 хворих на коронавірус.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це оголосили у міністерстві охорони здоров’я.

За останні 24 години зареєстрували смерті 548 пацієнтів з коронавірусом, при цьому, 119 з них не мали хронічних проблем зі здоров’ям. До цього добова кількість загиблих тільки тричі перевищувала 400.

Зараження підтвердили ще у 25 571 осіб. Це знову ближче до рекордних показників минулого тижня, коли три дні поспіль реєстрували понад 27 тисяч нових випадків.

Найбільше нових випадків припадає на Сілезьке воєводство - понад три тисячі, наступними йдуть Нижньосілезьке, Великопольське та Мазовецьке воєводства.

Загалом з початку епідемії коронавірусу у Польщі зареєстрували 691 118 підтверджених хворих. З них померли 10 045, а 282 215 пацієнтів - вже одужали.

Нагадаємо, населення країни - близько 38 млн осіб.

7 листопада Польща суттєво посилила карантин, але поки уряд не планує повністю закривати економіку.