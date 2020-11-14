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В Польше впервые с начала эпидемии - более 500 умерших за сутки

Суббота, 14 ноября 2020, 15:24

В Польше впервые за время эпидемии за сутки умерли более 500 больных коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом объявили в министерстве здравоохранения.

За последние 24 часа зарегистрировали смерти 548 пациентов с коронавирусом, при этом, 119 из них не имели хронических проблем со здоровьем. До этого суточное количество погибших только трижды превышало 400.

Заражение подтвердили еще у 25 571 человек. Это снова ближе к рекордным показателям прошлой недели, когда три дня подряд регистрировали более 27 000 новых случаев.

Больше всего новых случаев приходится на Силезское воеводство - более трех тысяч, следующие - Нижнесилезское, Великопольское и Мазовецкое воеводства.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Польше зарегистрировали 691 118 подтвержденных больных. Из них умерли 10 045, а 282 215 пациентов - уже выздоровели.

Напомним, население страны - около 38 млн человек.

7 ноября Польша существенно усилила карантин. С 12 ноября ожидали объявление полного "локдауна", но пока что правительство решило не закрывать всю экономику.

Темы: Польшакоронавирус


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