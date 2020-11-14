На Хортиці знайшли вцілілу гробницю скіфського воїна, якій 2,5 тисячі років

Представники Національного заповідника "Хортиця" 14 листопада презентували результати цьогорічної археологічної експедиції, в ході якої на острові Хортиця знайшли поховання віком близько 2500 років.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Це перша з 1992 року знахідка повністю вцілілого, не пограбованого скіфського поховання на острові.

У катакомбі, глибина якої складає приблизно 3 метри, поховано 40-річного чоловіка. Небіжчик мав високий зріст як для свого часу – близько 180 сантиметрів.

Керівник археологічної експедиції, провідний науковий співробітник відділу охорони пам’яток історії, археології та природи Національного заповідника "Хортиця" Дмитро Никоненко зазначив, що поховання не було розграбоване. За його словами, всі кістки скіфського воїна збереглися, отже науковці матимуть змогу зробити велику кількість аналізів, як антропологічних, так і інших. Він назвав це дуже великою вдачею з наукової точки зору.

Пряма мова Никоненка: "Поховання здійснено у катакомбі, тобто це не звичайна яма, а така імпровізована підземна будівля. Одна з версій, які вчені висловлюють, що скіфські катакомби – це якраз відтворення будівлі у житлі, тобто кибитки, але підземної. Воїн великий за зростом. У нього добра збереженість зубів, тобто це людина, яка добре харчувалася. Він прожив немало років. Приблизно 40 років. Пізніше буде більш точно відомо. У нього був колчан зі стрілами, що вказує, що він був воїн.

Такі знахідки свідчать про те, що у скіфський час Хортиця була місцем, де проживали скіфи у великій кількості. Вона мала важливе значення, оскільки на Хортиці була переправа з одного берега Дніпра на інший. А для кочових племен подолання річкових перешкод було дуже важке, і переправи дуже цінувалися. І люди, які тут мешкали, якраз контролювали і забезпечували переправи племен з одного боку на інший. Тобто Хортиця в цей час була дуже важливим стратегічним місцем".

Фото: Укрінформ

Додатково: Поховання також супроводжувалося жертовною їжею, поряд з якою лежав залізний ніж із кістяним руків’ям. Виявлений поряд з тілом сагайдак був виготовлений зі шкіри та оздоблений залізом. Скільки стріл було в ньому, наразі не відомо: точну кількість мають встановити археологи під час подальшої розчистки поховання.

Вхід до катакомби, в якій був похований скіф, було збудовано з величезної кількості каміння (окремі камені сягають 200 кілограмів, і їх дуже багато). Це, на думку істориків, свідчить про непересічний статус небіжчика у скіфському суспільстві.

Облаштування такого поховання потребувало багато зусиль, що також вказує на те, що людину поважали.

Поряд з місцем цьогорічної знахідки археологами з Національного заповідника "Хортиця" раніше вже було виявлено ще чотири поховання скіфського періоду. Так, у 1995 році розкопали і дослідили жіноче поховання, вік якого також складає близько 2500 років. У ньому знайшли речі, які мали імпортне походження, як-то чорнолаковий канфар (грецький сосуд для пиття у формі кубку з двома ручками), пастове намисто та сережки з елементами срібного оздоблення, а також люстерко і наконечники стріл. Історики припускають, що поховані поряд чоловік та жінка могли бути пов’язані між собою – бути подружжям або родичами.

Робота цьогорічної археологічної експедиції тривала близько 2 місяців. Місце знахідки планують музеєфікувати.