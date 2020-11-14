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На Хортице нашли уцелевшую гробницу скифского воина, которой 2,5 тысячи лет

Суббота, 14 ноября 2020, 16:41

Представители Национального заповедника "Хортица" 14 ноября представили результаты археологической экспедиции, в ходе которой на острове Хортица нашли захоронение возрастом около 2500 лет.

Источник: Радио Свобода

Детали: Это первая с 1992 года находка полностью уцелевшего, не разграбленного скифского захоронения на острове.

В катакомбе, глубина которой составляет примерно 3 метра, похоронен 40-летний мужчина. Покойный имел высокий рост для своего времени - около 180 сантиметров.

Руководитель археологической экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела охраны памятников истории, археологии и природы Национального заповедника "Хортица" Дмитрий Никоненко отметил, что захоронения не было разграблено. По его словам, все кости скифского воина сохранились, следовательно, ученые смогут сделать большое количество анализов, как антропологических, так и других. Он назвал это очень большой удачей с научной точки зрения.

 

Прямая речь Никоненко: "Погребение совершено в катакомбе, то есть это не обычная яма, а такое импровизированное подземное здание. Одна из версий, которые ученые высказывают, что скифские катакомбы - это как раз воспроизведения здания в жилье, то есть кибитки, но подземной. Воин большого роста. У него хорошая сохранность зубов, то есть это человек, который хорошо питался. Он прожил немало лет. Примерно 40. Позже будет более точно известно. У него был колчан со стрелами, это указывает, что он был воином.

Такие находки свидетельствуют о том, что в скифское время Хортица была местом, где проживали скифы в большом количестве. Она имела важное значение, поскольку на Хортице была переправа с одного берега Днепра на другой. А для кочевых племен преодоление речных препятствий было очень тяжелым, и переправы очень ценились. И люди, которые здесь жили, как раз контролировали и обеспечивали переправы племен с одной стороны на другую. То есть Хортица в это время была очень важным стратегическим местом".

 
Фото: Укринформ

Дополнительно: Захоронение также сопровождалось жертвенной пищей, рядом с которой лежал железный нож с костяной рукояткой. Обнаруженный рядом с телом колчан был сделан из кожи и украшен железом. Сколько стрел было в нем, пока неизвестно. Точное количество должны установить археологи во время дальнейшей расчистки захоронения.

Вход в катакомбу, в которой был похоронен скиф, был построен из множества камней (отдельные камни достигают 200 килограммов, и их очень много). Это, по мнению историков, свидетельствует о незаурядном статусе мужчины в скифском обществе.

Устройство такого захоронения требовало много усилий, что также указывает на то, что человека уважали.

Рядом с местом нынешней находки археологами из Национального заповедника "Хортица" ранее уже были обнаружены еще четыре захоронения скифского периода. Так, в 1995 году раскопали и исследовали женское захоронение, возраст которого также составляет около 2500 лет.

Историки предполагают, что похороненные рядом мужчина и женщина могли быть связаны между собой - быть супругами или родственниками.

Работа нынешней археологической экспедиции длилась около 2 месяцев. Место находки планируют музеефицировать.

Темы: историяУкраина


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