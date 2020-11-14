Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Греція через коронавірус закриває школи та дитсадки

Субота, 14 листопада 2020, 17:41
Греція через коронавірус закриває школи та дитсадки

Греція на два тижні закриває дитсадки і переводить школи на дистанційне навчання у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini, про це оголосила міністр освіти Нікі Керамеос. 

"Починаючи з понеділка, 16 листопада, і на наступні два тижні очна робота освітніх закладів по всій країні призупиняється. Дитсадки, початкова школа, ліцеї та гімназії закриваються до 27 листопада", - повідомила вона.

За словами міністерки, на цей період учням запропонують програму дистанційної освіти. 

При цьому, в уряді зазначили, що закривають дитсадки та школи не через велику кількість заражень у колективах, а для того, щоб "зменшити мобільність дорослих". 

Міністр внутрішніх справ водночас заявив, що усі держслужбовці Греції на цей час перейдуть на режим роботи, який застосовувався під час жорсткого карантину "першої хвилі" - їх максимально переведуть на дистанційну роботу у випадках, коли це дозволяють посадові обов’язки. Крім того, керівництво повинне забезпечити можливість не виходити на роботу для працівників, які входять до "групи ризику". Працівники бюджетної сфери, які мають дітей віком до 15 років, отримають можливість працювати або на чверть робочого часу менше, або в альтернативні години, або взяти оплачувану відпустку. 

Схожі зобов’язання висувають для компаній приватного сектору.

"У всіх випадках, ми підтримаємо родин з дітьми, щоб один з двох батьків міг бути вдома", - зазначив міністр. 

11-12 листопада добовий приріст заражень у Греції вперше перевищив 3 тисячі випадків. Населення країни - близько 10,7 млн.

Теми: коронавірусГреціяосвітакарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
Усі новини...
Реклама: