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Греція через коронавірус закриває школи та дитсадки

Субота, 14 листопада 2020, 18:41

Греція на два тижні закриває дитсадки і переводить школи на дистанційне навчання у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini, про це оголосила міністр освіти Нікі Керамеос. 

"Починаючи з понеділка, 16 листопада, і на наступні два тижні очна робота освітніх закладів по всій країні призупиняється. Дитсадки, початкова школа, ліцеї та гімназії закриваються до 27 листопада", - повідомила вона.

За словами міністерки, на цей період учням запропонують програму дистанційної освіти. 

При цьому, в уряді зазначили, що закривають дитсадки та школи не через велику кількість заражень у колективах, а для того, щоб "зменшити мобільність дорослих". 

Міністр внутрішніх справ водночас заявив, що усі держслужбовці Греції на цей час перейдуть на режим роботи, який застосовувався під час жорсткого карантину "першої хвилі" - їх максимально переведуть на дистанційну роботу у випадках, коли це дозволяють посадові обов’язки. Крім того, керівництво повинне забезпечити можливість не виходити на роботу для працівників, які входять до "групи ризику". Працівники бюджетної сфери, які мають дітей віком до 15 років, отримають можливість працювати або на чверть робочого часу менше, або в альтернативні години, або взяти оплачувану відпустку. 

Схожі зобов’язання висувають для компаній приватного сектору.

"У всіх випадках, ми підтримаємо родин з дітьми, щоб один з двох батьків міг бути вдома", - зазначив міністр. 

11-12 листопада добовий приріст заражень у Греції вперше перевищив 3 тисячі випадків. Населення країни - близько 10,7 млн.

Теми: коронавірусГреціяосвітакарантин


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