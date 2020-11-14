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Греция из коронавируса закрывает школы и детсады

Суббота, 14 ноября 2020, 18:41

Греция на две недели закрывает детсады и переводит школы на дистанционное обучение в связи с эпидемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini, об этом объявила министр образования Ники Керамеос.

"Начиная с понедельника, 16 ноября, и на следующие две недели очная работа образовательных учреждений по всей стране приостанавливается. Детсады, начальная школа, лицеи и гимназии закрываются до 27 ноября", - сообщила она.

По словам министра, на этот период ученикам предложат программу дистанционного образования.

При этом в правительстве отметили, что закрывают детсады и школу не за большого количества заражений в коллективах, а для того, чтобы "уменьшить мобильность взрослых".

Министр внутренних дел одновременно заявил, что все госслужащие Греции перейдут на режим работы, который применялся во время жесткого карантина "первой волны" - их максимально переведут на дистанционную работу в случаях, когда это позволяют должностные обязанности. Кроме того, руководство должно обеспечить возможность не выходить на работу для сотрудников, входящих в "группу риска". Сотрудники бюджетной сферы, имеющие детей в возрасте до 15 лет, получат возможность работать или на четверть рабочего времени меньше, или в альтернативные часы, или взять оплачиваемый отпуск.

Похожие обязательства выдвигают для компаний частного сектора.

"Во всех случаях, мы поддержим семьи с детьми, чтобы один из двух родителей мог быть дома", - отметил министр.

11-12 ноября суточный прирост заражений в Греции впервые превысил 3000 случаев. Население страны - около 10,7 млн.

Темы: коронавирусГрецияобразованиекарантин


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