Зеленський перейшов на російську й звернувся до людей в окупації

Президент Володимир Зеленський російською мовою запевнив українських громадян, які проживають на окупованих територіях, що Україна для них відкрита.

Джерело: суботнє відеозвернення глави держави

Деталі: Зеленський нагадав, що Україна відновила роботу всіх КПВВ на лінії розмежування з ОРДЛО, а також відкрила два нових КПВВ і сервісний центр, в якому мешканці ОРДЛО можуть отримати пенсії та соцвиплати, загалом - 88 різних адміністративних послуг.

Пряма мова Зеленського: "Хочу обратиться к нашим гражданам, нашим украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях. Вы видите сами все. Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны, кто разделяет нас…

Сегодня Украина делает все, чтобы это наконец закончилось. И когда я говорю "это", я не только о КПВВ, я про это, которое творится седьмой год".

Додатково: Він висловив надію, що жителі ОРДЛО з огляду на все зроблять власні висновки й війна закінчиться.