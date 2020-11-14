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Зеленский перешел на русский язык и обратился к людям в оккупации

Суббота, 14 ноября 2020, 20:06

Президент Владимир Зеленский на русском языке заверил украинских граждан, проживающих на оккупированных территориях, что Украина для них открыта.

Источник: субботнее видеообращение главы государства

Детали: Зеленский напомнил, что Украина возобновила работу всех КПВВ на линии разграничения с ОРДЛО, а также открыла два новых КПВВ и сервисный центр, в котором жители ОРДЛО могут получить пенсии и соцвыплаты, всего там доступны 88 различных административных услуг.

Прямая речь: "Хочу обратится к нашим гражданам, нашим украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях. Вы видите сами все. Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны, кто разделяет нас…

Сегодня Украина делает все, чтобы это наконец закончилось. И когда я говорю "это", я не только КПВВ, я про это, которое творится седьмой год".

Дополнительно: Он выразил надежду, что жители ОРДЛО учитывая все сказанное сделают собственные выводы и что война закончится.

Светлана Кизилова, УП
Темы: ЗеленскийОРДЛОвойна


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