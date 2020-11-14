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Ексголову спецслужби Вірменії звинувачують у підготовці вбивства Пашиняна

Субота, 14 листопада 2020, 20:49
Артур Ванецян

Лідер партії "Родіна", колишній директор Служби національної безпеки (СНБ) Вірменії Артур Ванецян затриманий за підозрою в узурпації влади й підготовці вбивства прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Джерело: Радіо Азатутюн з посиланням на адвоката Ванецяна Лусіне Саакян

Пряма мова адвоката: "Незаконні обшуки були проведені в квартирі батьків лідера партії "Родіна" Артура Ванецяна. У квартирі Артура Ванецяна обшук правоохоронним органам провести не вдалося, оскільки вони не змогли навіть дізнатися адресу квартири і отримали дозвіл на обшук за зовсім іншою адресою. Після цього, щоб не їхати без обшуку, вони почали обшук в офісі фонду "Родіна", на що у них немає дозволу".

Деталі: За її словами, Ванецян у суботу був викликаний і з'явився в Слідче управління СНБ, де і був затриманий.

Лусіне Саакян назвала те, що трапилося, політичним переслідуванням.

Теми: Вірменіявбивство


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