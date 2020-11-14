Экс-главу спецслужбы Армении обвиняют в подготовке убийства Пашиняна

Лидер партии "Родина", бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян задержан по подозрению в узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна.

Источник: Радио Азатутюн со ссылкой на адвоката Ванецяна Лусине Саакян

Прямая речь адвоката: "Незаконные обыски были проведены в квартире родителей лидера партии "Родина" Артура Ванецяна. В квартире Артура Ванецяна обыск правоохранительным органам произвести не удалось, поскольку они не смогли даже узнать адрес квартиры и получили разрешение на обыск по совершенно другому адресу. После этого, чтобы не уезжать без обыска, они начали обыск в офисе фонда "Родина", на что у них нет разрешения".

Детали: По ее словам, Ванецян в субботу был вызван и явился в Следственное управление СНБ, где и был задержан.

Лусине Саакян назвала случившееся политическим преследованием.