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Экс-главу спецслужбы Армении обвиняют в подготовке убийства Пашиняна

Суббота, 14 ноября 2020, 20:49
Артур Ванецян

Лидер партии "Родина", бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян задержан по подозрению в узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна.

Источник: Радио Азатутюн со ссылкой на адвоката Ванецяна Лусине Саакян

Прямая речь адвоката: "Незаконные обыски были проведены в квартире родителей лидера партии "Родина" Артура Ванецяна. В квартире Артура Ванецяна обыск правоохранительным органам произвести не удалось, поскольку они не смогли даже узнать адрес квартиры и получили разрешение на обыск по совершенно другому адресу. После этого, чтобы не уезжать без обыска, они начали обыск в офисе фонда "Родина", на что у них нет разрешения".

Детали: По ее словам, Ванецян в субботу был вызван и явился в Следственное управление СНБ, где и был задержан.

Лусине Саакян назвала случившееся политическим преследованием.

Темы: Арменияубийство


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