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В Іспанії на торгівлі російською зброєю викрили українців

Субота, 14 листопада 2020, 22:12

Національна поліція Іспанії, іспанські фіскали та Європол провели спільну спецоперацію в провінціях Аліканте, Барселона та Валенсія, під час якої затримали 7 членів угруповання, що нелегально продавало російське озброєння, включаючи танки й вибухівку.

Джерело: повідомлення Європолу

Деталі: Серед затриманих – громадяни України, Іспанії та Латвії.

За даними відомства, зловмисники незаконно перевозили комерційними суднами з України російську зброю та вибухівку. Після цього її поставляли до зон конфліктів у Північній Африці та на Близькому Сході. На ці зони конфлікту поширюється збройне ембарго.

Кошти, отримані від незаконної діяльності, підозрювані інвестували в легальний бізнес: вони організували схему відмивання грошей. Спочатку кошти переказували у країни з низьким рівнем фінансової звітності, а потім на рахунки у Швейцарії та Британії. Вже звідти гроші переводили назад в Іспанію, де під прикриттям законної комерційної діяльності їх і використовували. В ході операції вилучили майно вартістю 10 мільйонів євро.

У Європолі не уточнили, скільки саме українців, причетних до діяльності банди, затримали під час спецоперації.

Розслідування тривало з початку 2018 року.

Дослівно: "Зловмисники перевозили зброю та важке озброєння, включаючи танки, через Середземне море. Незаконні поставки були приховані на вантажному судні, що перевозило озброєння із законних джерел".

Нагадаємо: Європол зафіксував значне зростання обсягів наркоторгівлі під час пандемії.

Українська правда
Теми: ІспаніязброяЄвропа


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