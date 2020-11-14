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В Испании разоблачили украинцев, которые торговали российским оружием

Суббота, 14 ноября 2020, 22:12

Национальная полиция Испании, испанские фискалы и Европол провели совместную спецоперацию в провинциях Аликанте, Барселона и Валенсия, во время которой задержали 7 членов группировки, нелегально продававших российское вооружение, включая танки и взрывчатку.

Источник: сообщение Европола

Детали: Среди задержанных - граждане Украины, Испании и Латвии.

По данным ведомства, злоумышленники незаконно перевозили коммерческими судами из Украины российское оружие и взрывчатку. После этого его поставляли в зоны конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке. На эти зоны распространяется оружейное эмбарго.

Средства, полученные от незаконной деятельности, подозреваемые инвестировали в легальный бизнес: они организовали схему отмывания денег. Сначала средства переводили в страны с низким уровнем финансовой отчетности, а затем на счета в Швейцарии и Великобритании. Уже оттуда деньги переводили обратно в Испанию, где под прикрытием законной коммерческой деятельности их и использовали. В ходе операции изъяли имущество стоимостью 10 млн евро.

В Европоле не уточнили, сколько именно украинцев, причастных к деятельности банды, задержали во время спецоперации.

Расследование продолжалось с начала 2018 года.

Дословно: "Торговцы оружием перевозили оружие и тяжелое вооружение, включая танки, через Средиземное море. Незаконные поставки были скрыты на грузовом судне, перевозившем вооружение из законных источников".

Напомним: Европол зафиксировал значительный рост объемов наркоторговли во время пандемии.

Украинская правда
Темы: ИспанияоружиеЕвропа


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