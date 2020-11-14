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На адмінкордоні з окупованим Кримом з'явиться сервісний центр – Резніков

Субота, 14 листопада 2020, 22:57
Фото: inform-ua.info

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков анонсував відкриття на адмінкордоні з Кримом сучасного сервісного центру для громадян.

Джерело: Резніков у відеозверненні

Пряма мова: "Ми не забуваємо про Крим. У цьому році ми модернізуємо, в тому числі, і КПВВ на Чонгарі. Там буде сервісна зона (для надання громадянам адмінпослуг - УП) на адміністративній межі з Кримом".

Деталі: За словами Резнікова, протягом 2021 року всі існуючі 10 КПВВ (на межі з Кримом та ОРДЛО) будуть облаштовані сервісними центрами, в яких громадяни з окупованих територій зможуть отримати необхідні адміністративні послуги.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна відновила роботу всіх КПВВ на лінії розмежування з ОРДЛО, а також відкрила два нових КПВВ і сервісний центр, в якому мешканці ОРДЛО можуть отримати пенсії та соцвиплати. Загалом громадянам там доступні вже 88 різних адміністративних послуг.

Українська правда
Теми: КримокупаціяКабінет міністрів


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