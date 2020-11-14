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На админгранице с оккупированным Крымом появится сервисный центр – Резников

Суббота, 14 ноября 2020, 21:57
На админгранице с оккупированным Крымом появится сервисный центр – Резников
Фото: inform-ua.info

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников анонсировал открытие на админгранице с Крымом современного сервисного центра для граждан.

Источник: Резников в видеообращении

Прямая речь: "Мы не забываем о Крыме. В этом году мы модернизируем, в том числе, и КПВВ на Чонгаре. Там будет сервисная зона (для предоставления гражданам админуслуг - УП) на административной границе с Крымом".

Детали: По словам Резникова, уже в течение 2021 года все существующие 10 КПВВ (на границе с Крымом и ОРДЛО) будут оснащены сервисными центрами, в которых граждане с оккупированных территорий смогут получить необходимые административные услуги.

Напомним: Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина возобновила работу всех КПВВ на линии разграничения с ОРДЛО, а также открыла два новых КПВВ и сервисный центр, в котором жители ОРДЛО могут получить пенсии и соцвыплаты. Всего гражданам там доступны уже 88 различных административных услуг.

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияКабинет министров
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