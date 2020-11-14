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Збірна України попсувала нерви Німеччині у матчі Ліги Націй

Субота, 14 листопада 2020, 23:41
Фото: football24

Збірна України поступилася команді Німеччини у матчі дивізіону А в Лізі Націй. Підопічні Андрія Шевченка програли з рахунком 1:3, але продемонстрували конкурентну гру.

Поєдинок пройшов у суботу 14 листопада у німецькому Лейпцигу.

Напередодні гри українська команда втратила чотирьох гравців. Позитивний тест на covid-19 отримали Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та Віктор Коваленко. До останнього було під питанням і саме проведення матчу. Втім у день гри усі тести української команди виявилися негативними і УЄФА дала добро на проведення зустрічі.

У стартові хвилини зустрічі німецька збірна притисла українців до своїх воріт, але рахунок відкрили синьо-жовті. На 14-й хвилині Олександр Зубков у штрафному майданчику Бундестіму поборовся за м'яч і зкинув під удар Роману Яремчуку, який був влучним - 1:0.

Через пару хвилин українці мали шанс забити і другий гол, але не використали вихід два в один на ворота Манеуля Нойєра. На 23-й хвилині Німеччина зрівнює рахунок. Усе розпочалося з втрати м'яча Олександром Зінченком в центрі поля, а закінчилося ударом Лєроя Сане у кут воріт Андрія П'ятова - 1:1. У ще одній атаці господарів удар Леона Горецка відбив П'ятов.

На 33-й хвилині Горецка прострілив у штрафну, де Тімо Вернер в оточенні трьох захисників української збірної ударом головою забив у порожні ворота - 2:1.

На початку другого тайму у збірної України ще один шанс зрівняти рахунок. Після удару Олександра Зінченка м'яч влучив у штангу воріт. Десь з хвилини 55-ї німецька збірна посилила натиск і результат не забарився. На 64-й хвилині Вернер пробив з метрів 14-ти і м`яч рикошетом від ноги Іллі Забарного залетів у ворота - 3:1.

На 65-й хвилині штанга знову рятує збірну Німеччини від голу. У Марлоса вийшов класний обвідний удар, але лише в стійку. Далі вже двічі рятував П'ятов після ударів Брандта та Горецки. Третя штанга у ворота Німеччини була взята українцями на 82-й хвилині після удару Жуніора Мораєса, хоча в цьому моменті суддя й побачив порушення правил в гравця української команди.

В іншому матчі групи 4 збірні Швейцарії та Іспанії зіграли унічию 1:1. Після 5 турів Німеччина з 9 очками лідирує в групі. Іспанія з вісьмома пунктами знаходиться на другому рядку. Україна з шістьма очками посідає третє місце та Швейцарія з 3 балами замикає групу.

17 листопада збірна України гратиме на виїзді зі Швейцарією, і саме в цій зустрічі буде вирішуватися доля команди, що залишиться на наступний сезон в дивізіоні А Ліги націй.

Микола Аврамчук, УП
Теми: футболспорт


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