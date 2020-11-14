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Сборная Украины потрепала нервы Германии в матче Лиги Наций

Суббота, 14 ноября 2020, 22:41
Сборная Украины потрепала нервы Германии в матче Лиги Наций

Сборная Украины уступила команде Германии в матче дивизиона А в Лиге Наций. Подопечные Андрея Шевченко проиграли со счетом 1:3, но продемонстрировали конкурентную игру.

Поединок прошел в субботу, 14 ноября, в немецком Лейпциге.

Накануне игры украинская команда потеряла четырех игроков. Положительный тест на COVID-19 получили Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Виктор Коваленко. До последнего было под вопросом и само проведение матча. Впрочем, в день игры все тесты украинской команды оказались отрицательными и УЕФА дала добро на проведение встречи.

В стартовые минуты встречи немецкая сборная прижала украинцев к своим воротам, но счет открыли сине-желтые. На 14-й минуте Александр Зубков в штрафной Бундестима поборолся за мяч и скинул под удар Роману Яремчуку, который был точен - 1:0.

Через пару минут украинцы имели шанс забить и второй гол, но не использовали выход два в один на ворота Манеуля Нойера. На 23-й минуте Германия сравнивает счет. Все началось с потери мяча Александром Зинченко в центре поля, а закончилось ударом Лерой Сане в угол ворот Андрея Пятова - 1:1. В еще одной атаке хозяев удар Леона Горецка отразил Пятов.

На 33-й минуте Горецка прострелил в штрафную, где Тимо Вернер в окружении трех защитников украинской сборной ударом головой забил в пустые ворота - 2:1.

В начале второго тайма у сборной Украины был еще один шанс сравнять счет. После удара Александра Зинченко мяч попал в штангу ворот. Где-то с минуты 55-й немецкая сборная усилила натиск и результат не заставил себя ждать. На 64-й минуте Вернер пробил метров с 14-ти и мяч рикошетом от ноги Ильи Забарного залетел в ворота - 3:1.

На 65-й минуте штанга снова спасает сборную Германии от гола. У Марлоса получился классный обводящий удар, но только в стойку. Далее уже дважды спасал Пятов после ударов Брандта и Горецки. Третья штанга в ворота Германии взята украинцами на 82-й минуте после удара Жуниора Мораеса, хотя в этом моменте судья увидел нарушение правил в игрока украинской команды.

В другом матче группы 4 сборные Швейцарии и Испании сыграли вничью 1:1. После 5 туров Германия с 9 очками лидирует в группе. Испания с восемью пунктами находится на второй строчке. Украина с шестью очками занимает третье место и Швейцария с 3 баллами замыкает группу.

17 ноября сборная Украины сыграет на выезде со Швейцарией, и именно в этой встрече будет решаться судьба команды, которая останется на следующий сезон в дивизионе А Лиги наций.

Николай Аврамчук, УП

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Темы: футболспорт
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