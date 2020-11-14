Коронавірус на Буковині: одужань у 6 разів менше, ніж нових випадків
Субота, 14 листопада 2020, 23:22
У суботу, 14 листопада, у Чернівецькій області зареєстрували 406 випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 73 хворих.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook
Деталі: Загалом від початку пандемії в області виявили 27 917 випадків інфікування, вже вилікувались 12 104 особи. 549 пацієнтів з COVID-19 померли.
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