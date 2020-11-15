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Коронавирус на Буковине: выздоровлений в 6 раз меньше, чем новых случаев

Воскресенье, 15 ноября 2020, 00:22
ВІДОКРЕМЛЕНА ПАЛАТА В ІНФЕКЦІЙНОМУ ВІДДІЛЕННІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ

В субботу, 14 ноября, в Черновицкой области зарегистрировали 406 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в этот день 73 больных.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Детали: Всего с начала пандемии в области обнаружили 27 917 случаев инфицирования, уже вылечились 12 104 человека. 549 пациентов с COVID-19 умерли.

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Темы: коронавирус


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