Смерть активіста в Мінську: нападник схожий на відомого боксера – ЗМІ

Білоруські опозиційні ЗМІ вивчили деталі нападу на Романа Бондаренка, якого викрали і побили, завдавши смертельних травм. Передбачається, що до смерті активіста може бути причетний спортсмен, який пов'язаний з Віктором Лукашенком (старший син Олександра Лукашенка) і високопоставленими чиновниками.

Джерело: TUT.BY

Деталі: Увечері 11 листопада в Мінську люди в масках зрізали патріотичні стрічки і зафарбували мурал на трансформаторній будці. Місцеві жителі обурилися діями непроханих гостей. Серед них був і 31-річний Роман Бондаренко, який перед виходом на вулицю встиг відправити повідомлення "Я виходжу!". У дворі він сказав щось на адресу невідомих людей в масках – і ті скрутили його і відтягли в машину. До лікарні хлопця привезли тієї ж ночі з важкою травмою голови, в четвер він помер.

Серед групи тітушок, які приїхали зрізати стрічки, тоді помітили кількох чоловіків, дуже схожих на членів команди "зрізачів стрічок", яка 18 жовтня орудувала в одному з мінських житлових комплексів. Тоді серед них очевидці помітили чоловіка, дуже схожого на нинішнього главу Федерації хокею Білорусі Дмитра Баскова.

Поруч з ним і тоді, і 11 листопада був чоловік у сірому костюмі та в утепленій жилетці. І спортсмен, на якого він дуже схожий, щільно контактує з Басковим в спортивному житті і не тільки. Журналісти TUT.BY відзначають: "Ця людина в сірому спортивному костюмі і безрукавці дуже схожа на чемпіона світу з тайського боксу та кікбоксингу Дмитра Шакуту.

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Як пише видання, люди, знайомі з Дмитром Шакутою по світу єдиноборств, кажуть, що голос на відео, очі над маскою і та частина обличчя, яку вона не приховує, дуже схожі на його голос і обличчя.

Журналісти вивчили всі доступні матеріали і прийшли до висновку, що у Дмитра Шакути є такі ж спортивні штани і байка з такою ж емблемою на рукаві, як у нападника.

На Дмитрові (праворуч) - фірмовий костюм його бійцівського клубу Shock Team. Як кажуть близькі до світу єдиноборств люди, це лімітована колекція, доступна в одиничних екземплярах.

Дмитро Шакута поруч з екс-міністром внутрішніх справ Ігорем Шуневичем (праворуч). Фото зроблено під час мотопробігу:

Під час побиття Романа Бондаренка на чоловікові в сірому спортивному одязі були чорні шкіряні кросівки з білою підошвою. Такі ж носить (в поєднанні з такими ж брюками) Дмитро Шакута:

Дмитро Шакута керує власним бійцівським клубом Shock Team. Працює інструктором зі спецпідготовки білоруського спецназу у військовій частині 3214.

Також Шакута щільно спілкується з Дмитром Басковим, грає під його керівництвом в хокей в команді "Бастіон" (там же грають, наприклад, Віктор Лукашенко, начальник ДАІ Білорусі Дмитро Корзюк, пов'язаний з компанією "Dana Holdings" сербський бізнесмен Желько Шініковіч і інші), бере участь в провладних автопробігах.

Крім того, він є членом байкерського клубу Iron Birds Chapter, куди входять, окрім інших, старший син Олександра Лукашенка Віктор, екс-міністр внутрішніх справ Ігор Шуневич, начальник УДАІ МВС Дмитро Корзюк, син колишнього російського генпрокурора Артем Чайка.

TUT.BY не вдалося отримати коментар Дмитра Шакути, спортсмен не відповідає на дзвінки. Спортивне видання Tribuna.com додзвонилося до Дмитра, але розмова вийшла дуже короткою. Журналісти запитали, чи перебував Дмитро ввечері 11 листопада в районі "Площі змін" разом з Дмитром Басковим, на що боксер відповів: "Чого? Коментарі якісь ще давати? Статтю писати (будете)?" і відключився.

Журналісти написали Шакуті і в месенджері, але й там не отримали зворотний зв'язок.