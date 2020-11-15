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Смерть активиста в Минске: нападающий похож на известного боксера – СМИ

Воскресенье, 15 ноября 2020, 00:29
Фото: TUT.BY

Белорусские оппозиционные СМИ изучили детали нападения на Романа Бондаренко, которого похитили и избили, нанеся смертельные травмы. Предполагается, что к смерти активиста может быть причастен спортсмен, который связан с Виктором Лукашенко (старший сын Александра Лукашенко) и высокопоставленными чиновниками.

Источник: TUT.BY

Детали: Вечером 11 ноября в Минске люди в масках срезали БЧБ-ленты и закрасили мурал на трансформаторной будке. Местные жители возмутились действиями незваных гостей. Среди них был и 31-летний Роман Бондаренко, который перед выходом на улицу успел отправить сообщение "Я выхожу!". Во дворе он сказал что-то в адрес неизвестных людей в масках — те скрутили его и уволокли в машину. В больницу парня привезли той же ночью с тяжелой травмой головы, в четверг он умер.

Среди группы титушек, которые приехали срезать ленточки, тогда заметили несколько человек, очень похожих на членов команды "срезателей ленточек", которая 18 октября орудовала в одном из минских жилых комплексов. Тогда среди них очевидцы приметили мужчину, очень похожего на нынешнего главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

Рядом с ним и тогда, и 11 ноября был мужчина в сером костюме и стеганой жилетке. И спортсмен, на которого он очень похож, плотно контактирует с Басковым в спортивной жизни и не только. Журналисты TUT.BY отмечают: "Этот человек в сером спортивном костюме и безрукавке очень похож на чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрия Шакуту.

Как пишет издание, люди, знакомые с Дмитрием Шакутой по миру единоборств, говорят, что голос на видео, глаза над маской и та часть лица, которую она не скрывает, очень похожи на его голос и лицо.

Журналисты изучили все доступные материалы и пришли к выводу, что у Дмитрия Шакуты есть такие же спортивные брюки и байка с такой же эмблемой на рукаве, как у нападающего.

 

На Дмитрии — фирменный костюм его бойцовского клуба Shock Team. Как говорят близкие к миру единоборств люди, это лимитированная коллекция, доступная в единичных экземплярах.

 

Дмитрий Шакута рядом с экс-министром внутренних дел Игорем Шуневичем (справа). Фото сделано во время мотопробега:

 

Во время избиения Романа Бондаренко на мужчине в серой спортивной одежде были черные кожаные кроссовки с белой подошвой. Такие же носит (в сочетании с такими же брюками) Дмитрий Шакута:

 

Дмитрии Шакута руководит собственным бойцовским клубом Shock Team. Работает инструктором по спецподготовке белорусского спецназа в воинской части 3214.

Также Шакута плотно общается с Дмитрием Басковым, играет под его руководством в хоккей в команде "Бастион" (там же играют, например, Виктор Лукашенко, начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк, связанный с компанией "Dana Holdings" сербский бизнесмен Желько Шиникович и другие), участвует в провластных автопробегах.

Кроме того, он состоит в байкерском клубе Iron Birds Chapter, куда входят, кроме прочих, старший сын Александра Лукашенко Виктор, экс-министр внутренних дел Игорь Шуневич, начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк, сын бывшего российского генпрокурора Артем Чайка.

TUT.BY не удалось получить комментарий Дмитрия Шакуты, спортсмен не отвечает на звонки. Спортивное издание Tribuna.com дозвонилось до Дмитрия, но разговор вышел очень коротким. Журналисты спросили, находился ли Дмитрий вечером 11 ноября в районе "Площади перемен" вместе с Дмитрием Басковым, на что боксер ответил: "Чего? Комментарии какие-то что-то давать? Статью писать (будете)?" и отключился.

Журналисты написали Шакуте и в мессенджере, но и там не получили обратной связи.

Темы: БеларусьубийствоЛукашенко


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