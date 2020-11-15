Українка стала чемпіонкою Європи з велотреку

24-річна українська спортсменка Олена Старікова виборола "золото" у гонці кейрін на Чемпіонаті Європи.

Джерело: Федерація велосипедного спорту України в Facebook

Довідка: Кейрін — дисципліна у велотрекових гонках з поступовим прискоренням. Атлети стартують одночасно за мотоциклом, який збільшує швидкість з 25 км/год до 50 км/год. За 2,5 кола до фінішу мотоцикл сходить з дистанції, а велосипедисти змагаються, хто першим перетне фінішну лінію. Швидкість на фініші може сягати понад 70 км/год.

Деталі: У фіналі змагань, які тривають у болгарському Пловдиві, Старікова випередила чешку Сару Канковску та іспанку Елену Касас Роїг.

Для вихованиці Львівської школі вищої спортивної майстерності це вже друга медаль на цих змаганнях — напередодні Старікова виграла бронзову медаль в спринті.

На третій день чемпіонату у загальному заліку збірної України шість нагород.