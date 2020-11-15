Українка стала чемпіонкою Європи з велотреку
Неділя, 15 листопада 2020, 04:33
24-річна українська спортсменка Олена Старікова виборола "золото" у гонці кейрін на Чемпіонаті Європи.
Джерело: Федерація велосипедного спорту України в Facebook
Довідка: Кейрін — вправа у велотрекових гонках з поступовим прискоренням.
Деталі: У фіналі змагань, які тривають у болгарському Пловдиві, Старікова випередила чешку Сару Канковску та іспанку Елену Касас Роїг.
Для вихованиці Львівської школі вищої спортивної майстерності це вже друга медаль на цих змаганнях — напередодні Старікова виграла бронзову медаль в спринті.
На третій день чемпіонату у загальному заліку збірної України шість нагород.