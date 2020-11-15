Украинка стала чемпионкой Европы по велотреку
Воскресенье, 15 ноября 2020, 03:33
24-летняя украинская спортсменка Елена Старикова завоевала "золото" в гонке кейрин на Чемпионате Европы.
Источник: Федерация велосипедного спорта Украины в Facebook
Справка: Кейрин — дисциплина в велотрекових гонках с постепенным ускорением.
Детали: В финале соревнований, которые проходят в болгарском Пловдиве, Старикова опередила чешку Сару Канковску и испанку Елену Касас Роиг.
Для воспитанницы Львовской школе высшего спортивного мастерства это уже вторая медаль на этих соревнованиях — накануне Старикова выиграла бронзовую медаль в спринте.
На третий день чемпионата в общем зачете сборной Украины шесть наград.
Микола Донєв, УП