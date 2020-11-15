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Украинка стала чемпионкой Европы по велотреку

Воскресенье, 15 ноября 2020, 04:33

24-летняя украинская спортсменка Елена Старикова завоевала "золото" в гонке кейрин на Чемпионате Европы.

Источник: Федерация велосипедного спорта Украины в Facebook

Справка: Кейрин —  упражнение в велотрекових гонках с постепенным ускорением.

Детали: В финале соревнований, которые проходят в болгарском Пловдиве, Старикова опередила чешку Сару Канковску и испанку Елену Касас Роиг.

Для воспитанницы Львовской школе высшего спортивного мастерства это уже вторая медаль на этих соревнованиях —  накануне Старикова выиграла бронзовую медаль в спринте.

На третий день чемпионата в общем зачете сборной Украины шесть наград.

 

Темы: спорт


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