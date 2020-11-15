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У неділю українці обирають мерів 4 обласних центрів. Список кандидатів

Неділя, 15 листопада 2020, 08:00

У неділю, 15 листопада, відбувається другий тур голосування на виборах міських голів в Одесі, Херсоні, Луцьку, Сумах, а також в Українці Київської області, Камʼянець-Подільському, що на Хмельниччині, та в Краматорську Донецької області.

Джерело: сайт Центральної виборчої комісії

Деталі: Мерів обиратимуть у другому турі, тому що в першому жоден кандидат не набрав 50% голосів виборців.

За крісло міського голови у фінальній частині виборів боротимуться такі пари претендентів:

Одеса – чинний мер, екснардеп з Партії регіонів Геннадій Труханов та чинний нардеп Микола Скорик від "Опозиційної платформи – за життя";

Херсон – екснардеп з Партії регіонів, колишній мер міста (3 каденції) Володимир Сальдо та чинний нардеп з групи "За майбутнє" Ігор Колихаєв;

Луцьк – радник чинного мера Ігор Поліщук від партії "За майбутнє" та самовисуванець, гендиректор "Волиньстандартметрології" Богдан Шиба;

Суми – чинний мер Олександр Лисенко від "Батьківщини" та голова Сумської райради Вадим Акпєров від "Європейської солідарності";

Українка – директор ТОВ "Дніпро" Оксана Кирилюк від "Слуги народу" та директор ТОВ "Азбор" Олександр Туренко від "ЄС";

Камʼянець-Подільський – голова кам’янець-подільської організації ВО "Свобода" Михайло Посітко та директор благодійного фонду "Ми - кам’янчани" Володимир Мельниченко;

Краматорськ – чинний мер Андрій Панков та один з директорів "Енергомашспецсталі" Олександр Гончаренко.

Світлана Кізілова, УП
Теми: виборимісцева влада


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