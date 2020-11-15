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В воскресенье украинцы избирают мэров 4 областных центров. Список кандидатов

Воскресенье, 15 ноября 2020, 08:00

В воскресенье, 15 ноября, второй тур голосования на выборах городских голов в Одессе, Херсоне, Луцке, Сумах, а также в Украинке Киевской области, Каменец-Подольском на Хмельнитчине, и в Краматорске Донецкой области.

Источник: сайт Центральной избирательной комиссии

Детали: Мэров будут избирать во втором туре, так как в первом ни один кандидат не набрал 50% голосов избирателей.

За кресло городского головы в финальной части выборов будут бороться такие пары претендентов:

Одесса – действующий мэр, экс-нардеп из Партии регионов Геннадий Труханов и действующий нардеп Николай Скорик от "Оппозиционной платформы - за жизнь";

Херсон – экс-нардеп из Партии регионов, бывший мэр города (3 каденции) Владимир Сальдо и действующий нардеп из группы "За будущее" Игорь Колихаев;

Луцк – советник действующего мэра Игорь Полищук от партии "За будущее" и самовыдвиженец, гендиректор "Волыньстандартметрология" Богдан Шиба;

Сумы – действующий мэр Александр Лысенко от "Батькивщины" и председатель Сумской райрады Вадим Акперов от "Европейской солидарности";

Украинка – директор ООО "Днепр" Оксана Кирилюк от "Слуги народа" и директор ООО "Азбор" Александр Туренко от "ЕС";

Каменец-Подольский – председатель Каменец-Подольской организации ВО "Свобода" Михаил Поситко и директор благотворительного фонда "Мы - каменчане" Владимир Мельниченко;

Краматорск – действующий мэр Андрей Панков и один из директоров "Энергомашспецстали" Александр Гончаренко.

Светлана Кизилова, УП
Темы: виборыместная власть


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