Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В воскресенье украинцы избирают мэров 4 областных центров. Список кандидатов

Воскресенье, 15 ноября 2020, 07:00
В воскресенье украинцы избирают мэров 4 областных центров. Список кандидатов

В воскресенье, 15 ноября, второй тур голосования на выборах городских голов в Одессе, Херсоне, Луцке, Сумах, а также в Украинке Киевской области, Каменец-Подольском на Хмельнитчине, и в Краматорске Донецкой области.

Источник: сайт Центральной избирательной комиссии

Детали: Мэров будут избирать во втором туре, так как в первом ни один кандидат не набрал более 50% голосов избирателей.

За кресло городского головы в финальной части выборов будут бороться такие пары претендентов:

Одесса – действующий мэр, экс-нардеп из Партии регионов Геннадий Труханов и действующий нардеп Николай Скорик от "Оппозиционной платформы - за жизнь";

Херсон – экс-нардеп из Партии регионов, бывший мэр города (3 каденции) Владимир Сальдо и действующий нардеп из группы "За будущее" Игорь Колихаев;

Луцк – советник действующего мэра Игорь Полищук от партии "За будущее" и самовыдвиженец, гендиректор "Волыньстандартметрология" Богдан Шиба;

Сумы – действующий мэр Александр Лысенко от "Батькивщины" и председатель Сумской райрады Вадим Акперов от "Европейской солидарности";

Украинка – директор ООО "Днепр" Оксана Кирилюк от "Слуги народа" и директор ООО "Азбор" Александр Туренко от "ЕС";

Каменец-Подольский – председатель Каменец-Подольской организации ВО "Свобода" Михаил Поситко и директор благотворительного фонда "Мы - каменчане" Владимир Мельниченко;

Краматорск – действующий мэр Андрей Панков и один из директоров "Энергомашспецстали" Александр Гончаренко.

Светлана Кизилова, УП
Темы: виборыместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: