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Війна на сході України: російсько-окупаційні війська тричі порушили перемир'я

Неділя, 15 листопада 2020, 07:03
Війна на сході України: російсько-окупаційні війська тричі порушили перемир'я

14 листопада формування Російської Федерації на Донбасі тричі обстріляли позиції ООС.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 14 листопада, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню.

Так, у районі населеного пункту Водяне в обідній час противник застосував автоматичний станковий гранатомет, а ввечері збройні провокації продовжилися поруч Водяного, що на Приазов’ї. На цій ділянці, одночасно з гранатометами різних систем, стрілецькою зброєю зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером з боку тимчасово окупованої Ужівки. Для збереження життя та здоров’я українських захисників наші воїни дали адекватну відповідь, після чого режим тиші було відновлено.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було.

Від початку поточної доби, 15 листопада, російсько-окупаційні війська один раз порушили досягнуті мирні домовленості, здійснивши кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї в районі Мар’їнки.

Серед військовослужбовців Об’єднаних сил втрат немає".

Теми: ООС
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