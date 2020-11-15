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У Держдумі РФ хочуть зайнятися "деокупацією братньої України"

Неділя, 15 листопада 2020, 10:13
Депутат Держдуми Михайло Шеремет

У депутата російської Держдуми Михайла Шеремета виникла ідея створити платформу "по деокупації України" і відновити дружні відносини між двома державами.

Джерело: коментар Михайла Шеремета російському виданню РИА Новости

Деталі: Міністерство закордонних справ України планує провести у 2021 році Кримський саміт для систематизації всіх заходів, спрямованих на звільнення Криму від російської окупації.

У Держдумі РФ на цю ініціативу Києва відреагували заявою, що "братня Україна" знаходиться нібито під "зовнішнім заокеанським управлінням", від якого її потрібно рятувати.

Пряма мова Шеремета: "Київська влада виношує ідею про проведення якогось кримського саміту щодо повернення Криму, хоча я твердо впевнений, що сьогодні потрібно ставити питання про створення міжнародної платформи деокупаціі братньої нам України від зовнішнього заокеанського управління і порятунку країни від націоналістів, які засіли у владі.

На жаль, Україну сьогодні використовують західні заокеанські сили для протистояння з Росією. Вони перетворили Україну і її багатотисячний народ в інструмент досягнення своїх корисливих геополітичних інтересів".

Додатково: Депутат Держдуми РФ додав, що після розпаду СРСР Україна так і "не змогла стати повноцінною самостійною державою", при цьому він вважає, що до керівництва в Україні повинні прийти люди, які "усвідомлюють важливість дружніх відносин з Росією і нерозривність багатовікових історичних зв'язків".

Нагадаємо: заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова розповіла, що розглядається кілька дат проведення Кримського саміту, зокрема одна з них – це 26 лютого, День кримського опору російської окупації.

Теми: РосіяокупаціяКримУкраїна


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