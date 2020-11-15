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У Китаї виявили коронавірус на м'ясі, привезеному з різних країн

Неділя, 15 листопада 2020, 09:45
У Китаї виявили коронавірус на м'ясі, привезеному з різних країн

У місті Цзінань на сході Китаю муніципальна комісія з охорони здоров'я виявила коронавірус на яловичині, шкурах та на упаковці для м'ясних продуктів, імпортованих з Бразилії, Нової Зеландії та Болівії.

Джерело: Reuters

Деталі: Вхідними портами для забруднених харчових продуктів були митниці Яньшань у Шанхаї та зовнішні портові митниці.

Більше 7,5 тисяч людей, які могли контактувати із вказаним забрудненим м'ясом, здали аналізи та отримали негативні результати тестів на коронавірус.

Минулого тижня влада Китаю також виявила коронавірус на упаковці саудівських креветок у місті Ланчжоу, на бразильській яловичині в місті Ухань та на аргентинській яловичині в провінціях Шаньдун та Цзянсу.

Також у Чженчжоу (столиця провінції Хенань у центральному Китаї) у п'ятницю виявили коронавірус на зовнішній упаковці замороженої свинини з Аргентини. Зразки, які дали позитивні результати, були отримані з 24-тонної партії замороженої свинини, яка була відправлена ​​з холодильної камери в порту Циндао на склад для ринку в місті Чженчжоу.

Довідково: Китай є найбільшим у світі покупцем яловичини, а Бразилія та Аргентина – найбільшими її постачальниками.

Нагадаємо: Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що ризик зараження вірусом COVID-19, що знаходиться на заморожених продуктах, вкрай низький. Проте Китай неодноразово бив тривогу після виявлення вірусу на ввезених з інших країн харчах, що призвело до суттєвих обмежень на імпорт.

"Українська правда" у Threads

Теми: Китайкоронавірусімпорт
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