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В Китае обнаружили коронавирус на мясе, привезенном из разных стран

Воскресенье, 15 ноября 2020, 09:45
В Китае обнаружили коронавирус на мясе, привезенном из разных стран

В городе Цзинань на востоке Китая муниципальная комиссия по здравоохранению обнаружила коронавирус на говядине, шкурах и на упаковке для мясных продуктов, импортируемых из Бразилии, Новой Зеландии и Боливии.

Источник: Reuters

Детали: Входными портами для загрязненных пищевых продуктов были таможни Яньшань в Шанхае и внешние портовые таможни.

Более 7,5 людей, которые могли контактировать с указанным загрязненным мясом, сдали анализы и получили отрицательные результаты тестов на коронавирус.

На прошлой неделе власти Китая также обнаружили коронавирус на упаковке саудовских креветок в городе Ланчжоу, на бразильской говядине в городе Ухань и на аргентинской говядине в провинциях Шаньдун и Цзянсу.

Также в Чжэнчжоу (столица провинции Хэнань в центральном Китае) в пятницу обнаружили коронавирус на внешней упаковке замороженной свинины из Аргентины. Образцы, которые дали положительные результаты, были получены с 24-тонной партии замороженной свинины, которая была отправлена ​​из холодильной камеры в порту Циндао на склад для рынка в городе Чжэнчжоу.

Справка: Китай является крупнейшим в мире покупателем говядины, а Бразилия и Аргентина - крупнейшими ее поставщиками.

Напомним: Всемирная организация здравоохранения заявляет, что риск заражения вирусом COVID-19, находящимся на замороженных продуктах, крайне низок. Однако Китай неоднократно бил тревогу после обнаружения вируса на ввозимых из других стран пищевых продуктах, что привело к существенным ограничениям на импорт.

Темы: Китайкоронавирусимпорт
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