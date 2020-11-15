У Мінську знову акція протесту і затримання, лунають вибухи

У столиці Білорусі 15 листопада тривають антиурядові мітинги. Силовики розганяють і затримують учасників протесту, очевидці повідомляють про вибухи в центрі міста.

Джерело: TUT.BY в Телеграм

Деталі: У неділю в центр Мінська влада стягнула автозаки, водомети та іншу спецтехніку.

Силовики в чорному просто "гуляють" серед людей, розганяючи тих, хто стоїть в компанії більше двох осіб, періодично проходять точкові затримання.

Дослівно: "У Мінську на проспекті Пушкіна біля будинку №62 - масові затримання. Чоловіків відводять автобуси. Були чутні два вибухи.

У Мінську в районі станції метро "Пушкінська" рух від пасажирського і міського транспорту "очищено", по проїжджій частині рухаються тільки силовики"

Нагадаємо: Лідерка білоруської опозиції і суперниця Олександра Лукашенка на президентських виборах Світлана Тихановська закликала Євросоюз розширити санкції проти офіційного Мінська.

