Тихановська домовляється з ЄС про розширення санкцій проти Лукашенка

Лідерка білоруської опозиції і суперниця Олександра Лукашенка на президентських виборах Світлана Тихановська закликала Євросоюз розширити санкції проти офіційного Мінська.

Джерело: пресслужба Тихановської у Телеграм

Деталі: 14 листопада в ході візиту до Риги вона зустрілася з президентом, прем'єр-міністром і главою МЗС Латвії і підтримала ідею накласти економічні санкції на бізнеси, пов'язані з Лукашенком і наближеними до нього олігархами.

Також Тихановська закликала до міжнародного розслідування вбивства Романа Бондаренка та до скасування Чемпіонату з хокею в Мінську.

Дослівно: "Очікується, що найближчим часом Латвія і балтійські країни введуть розширений список індивідуальних санкцій, який може включати сотні імен людей, винних у фальсифікаціях і репресіях. Світлана Тихановська закликала Національний банк Латвії зупинити співпрацю з державними банками Беларусьбанк і Белагропромбанк, а також ввести економічні санкції проти державних підприємств, які звільняють страйкуючих працівників".

Додатково: Президент Латвії Левітс заявив, що вважає Світлану Тихановську визнаним представником народу Білорусі, і підтримав ідею розширення списку санкцій на рівні ЄС. Тихановська в свою чергу подякувала Латвії за допомогу пораненим, відкриття гуманітарного коридору, спрощення візових процедур для репресованих, а також матеріальну допомогу для білоруських журналістів і репресованих активістів.

Нагадаємо: