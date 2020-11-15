Тихановська домовляється з ЄС про розширення санкцій проти Лукашенка
Лідерка білоруської опозиції і суперниця Олександра Лукашенка на президентських виборах Світлана Тихановська закликала Євросоюз розширити санкції проти офіційного Мінська.
Джерело: пресслужба Тихановської у Телеграм
Деталі: 14 листопада в ході візиту до Риги вона зустрілася з президентом, прем'єр-міністром і главою МЗС Латвії і підтримала ідею накласти економічні санкції на бізнеси, пов'язані з Лукашенком і наближеними до нього олігархами.
Також Тихановська закликала до міжнародного розслідування вбивства Романа Бондаренка та до скасування Чемпіонату з хокею в Мінську.
Дослівно: "Очікується, що найближчим часом Латвія і балтійські країни введуть розширений список індивідуальних санкцій, який може включати сотні імен людей, винних у фальсифікаціях і репресіях. Світлана Тихановська закликала Національний банк Латвії зупинити співпрацю з державними банками Беларусьбанк і Белагропромбанк, а також ввести економічні санкції проти державних підприємств, які звільняють страйкуючих працівників".
Додатково: Президент Латвії Левітс заявив, що вважає Світлану Тихановську визнаним представником народу Білорусі, і підтримав ідею розширення списку санкцій на рівні ЄС. Тихановська в свою чергу подякувала Латвії за допомогу пораненим, відкриття гуманітарного коридору, спрощення візових процедур для репресованих, а також матеріальну допомогу для білоруських журналістів і репресованих активістів.
Нагадаємо:
- Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська попередила самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і його свиту, що всі вони понесуть відповідальність за терор, який влаштовують в країні.
- Естонія запропонує запровадити нові санкції щодо офіційних осіб Білорусії у зв'язку з загибеллю в Мінську активіста Романа Бондаренка.
- 12 листопада Роман Бондаренко помер після кількох годин операції в лікарні Мінська в результаті серйозних травм, отриманих через побиття, ймовірно, міліціонерами у цивільному.
- Білоруськи ЗМІ допускають, що до смерті Роман Бондаренка може бути причетний спортсмен Дмитро Шакута, який пов'язаний з Віктором Лукашенком (старший син Олександра Лукашенка) і високопоставленими чиновниками.