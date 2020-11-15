Кількість загиблих від коронавірусу у Києві наближається до тисячі

Протягом суботи, 14 листопада, у столиці зафіксували 921 новий випадок Covid-19 та 15 смертей. Від початку пандемії коронавірус забрав життя 965 киян.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Телеграм

Пряма мова: "Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 921. 15 випадків – летальних. Всього від коронавірусу в нашому місті за період пандемії померли 965 людей".

Деталі: Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 50 620.

Протягом останньої доби захворювання виявили у:

525 жінок віком від 18 до 97 років,

343 чоловіків віком від 18 до 93 років,

25 дівчаток від 11 місяців до 17 років,

28 хлопчиків від 3 років до 17 років.

Захворіли також 42 медика. До лікарень столиці госпіталізували 44 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

При цьому одужали за минулу добу 57 людей. Всього коронавірус подолали 18 759 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 124, в Оболонському – 121 та в Деснянському районі – 120 випадків.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 13 листопада у Києві виявили 1053 випадки коронавірусу, 12 хворих померли і 369 одужали.