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Кількість загиблих від коронавірусу у Києві наближається до тисячі

Неділя, 15 листопада 2020, 12:57

Протягом суботи, 14 листопада, у столиці зафіксували 921 новий випадок Covid-19 та 15 смертей. Від початку пандемії коронавірус забрав життя 965 киян.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Телеграм

Пряма мова: "Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу –  921. 15 випадків – летальних.  Всього від коронавірусу в нашому місті за період пандемії померли 965 людей".

Деталі: Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 50 620.

Протягом останньої доби захворювання виявили у:

  • 525 жінок віком від 18 до 97 років,
  • 343 чоловіків віком від 18 до 93 років,
  • 25 дівчаток від 11 місяців до 17 років,
  • 28 хлопчиків від 3 років до 17 років.

Захворіли також 42 медика. До лікарень столиці госпіталізували 44 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

При цьому одужали за минулу добу 57 людей. Всього коронавірус подолали 18 759 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 124, в Оболонському – 121 та в Деснянському районі – 120 випадків.

 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 13 листопада у Києві виявили 1053 випадки коронавірусу, 12 хворих померли і 369 одужали.

Українська правда
Теми: Київкоронавірусепідемія


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